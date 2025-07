Conférence « Des avions au Yoga, le parcours d’une femme audacieuse » Varennes-sous-Dun

Les aventures trépidantes d’une femme pilote qui trouve la paix intérieure grâce au yoga.

Enfant déjà, Isabelle est attirée par le mystère qu’elle sent partout mais que les autres ne voient pas. Elle se perd dans les paradis artificiels et l’amour passion l’anéantit.

Qu’est-ce que je fais sur cette planète ? , demande-t-elle constamment aux étoiles. Isolée, incomprise, elle trouve un exutoire à sa rébellion en devenant pilote aventurière autour du monde.

Parcourant les continents, elle s’enivre d’expériences insolites, sans pour autant trouver le bonheur.

Un jour le yoga frappe à sa porte. Tiens, une lumière ! L’exploration devient intérieure et continue auprès des maîtres en Inde, où Isabelle reçoit leçons de vie et enseignements du yoga.

A-t-elle enfin trouvé ce qu’elle cherchait ?

C’est ce qu’Isabelle partagera avec nous lors de cette conférence.

A présent installée à Varennes sous Dun, Isabelle enseigne le yoga et est autrice du livre « le yoga m’a sauvée, la quête existentielle d’une pilote de ligne », chez Mama éditions. ibacquenois@yahoo.com .

