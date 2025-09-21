Conférence « Des babyloniens aux Charvet, l’Horloge aux Guignols ou les battements du Temps » Horloge Charvet Lyon

Conférence « Des babyloniens aux Charvet, l’Horloge aux Guignols ou les battements du Temps » Dimanche 21 septembre, 11h00, 15h00 Horloge Charvet Métropole de Lyon

L’Horloge Charvet, connue également sous le nom de l’horloge « Aux Guignols », est installée à Lyon depuis 1864. Auparavant située 8 rue de la Poulaillerie, elle se trouve depuis janvier 2021 sur la façade de l’Hôtel de Gadagne (1 place du Petit Collège).

Horloge Charvet 1 place Petit collège, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Yves Neyrolles