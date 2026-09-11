Conférence : des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle – par Jean-Marc Delaunay, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Conférence : des bals du Roi-Soleil à la procession des jardiniers de Tulle – par Jean-Marc Delaunay Dimanche 20 septembre, 17h00 Musée d’art et d’histoire Haute-Vienne

Durée : 1h

Tout public

Tarif : 5€

Sur réservation, places limitées

Merci de vous présenter au plus tard 10 minutes avant le début de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Autour de la chabrette, venez découvrir les sons et les mélodies traditionnelles d’hier et d’aujourd’hui.

Entre ville et campagne, les mélodies traditionnelles du Limousin retrouvent leurs racines dans des partitions anciennes. Une causerie musicale ponctuée de morceaux chantés et joués par Jean-Marc Delaunay, professeur à l’École de musique et spécialiste de la musique traditionnelle en Limousin.

Musée d’art et d’histoire 12 place Attane, 87500 Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mah-saint-yrieix.mapado.com/event/804037-conference-concert-des-bals-du-roi-soleil-a-la-procession-des-jardiniers-de-tulle-par-jean-marc-delaunay »}, {« type »: « phone », « value »: « 0519561425 »}]

Autour de la chabrette, venez découvrir les sons et les mélodies traditionnelles d’aujourd’hui et d’hier.

©MAH- SY