Conférence Des campganes magiques Salle des Fêtes Hontanx

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx Landes

Depuis de nombreuses années, Jean-Marc Moriceau, s’est attaché à bâtir une véritable histoire de la ruralité et du monde paysan, comme en témoigne la riche liste de ses travaux et de ses ouvrages. C’est de ce monde-là qu’il vient parler pour les Rencontres de Hontanx. Il le fait, à travers son dernier livre, en ressuscitant, sur plus de cinquante ans, un notable paysan contemporain de d’Artagnan, et, derrière lui, la vie des campagnes à l’époque rude de Corneille, des frères Le Nain ou de Vincent de Paul.

Après la présentation, partagez un dîner en présence du conférencier. (Dîner sur inscription). .

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 13 76 hountansasso@yahoo.com

English : Conférence Des campganes magiques

For many years, Jean-Marc Moriceau has been committed to building a veritable history of rurality and the farming world, as evidenced by his extensive list of works.

After the presentation, join the speaker for dinner. (Registration required)

German : Conférence Des campganes magiques

Seit vielen Jahren bemüht sich Jean-Marc Moriceau, eine wahre Geschichte des ländlichen Raums und der bäuerlichen Welt aufzubauen, wie die umfangreiche Liste seiner Arbeiten und Werke belegt.

Nach der Präsentation können Sie in Anwesenheit des Referenten zu Abend essen. (Auf Anmeldung)

Italiano :

Da molti anni Jean-Marc Moriceau è impegnato nella costruzione di una vera e propria storia della ruralità e del mondo contadino, come si evince dal suo ampio elenco di opere.

Dopo la presentazione, cena in presenza del relatore. (Registrazione obbligatoria)

Espanol : Conférence Des campganes magiques

Desde hace muchos años, Jean-Marc Moriceau trabaja en la construcción de una auténtica historia de la vida rural y del mundo agrícola, como demuestra su extensa lista de obras.

Tras la presentación, disfrute de una cena en presencia del conferenciante. (Inscripción obligatoria)

