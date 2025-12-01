Conférence Des chats et des bouquins par Véronique Réaud La Loupe

Conférence Des chats et des bouquins par Véronique Réaud

2025-12-20 16:00:00

2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Autrice de plusieurs ouvrages mettant en scène des chats (Cités félines, Villages félins, Noëls félins), Véronique Réaud nous parlera de la façon dont son animal préféré est représenté dans la littérature. Sur inscription auprès de votre libraire. .

English :

Des chats et des bouquins conference by Véronique Réaud

