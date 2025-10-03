Conférence « Des chevaliers aux cinéphiles : 800 ans d’architecture sur l’îlot de la Tour d’Argent à L’Isle-sur-la-Sorgue Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse

Conférence « Des chevaliers aux cinéphiles : 800 ans d’architecture sur l’îlot de la Tour d’Argent à L’Isle-sur-la-Sorgue Samedi 18 octobre, 16h00 Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Sur inscription, places limitées

Par François Guyonnet, directeur du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue, en partenariat avec la fondation Villa Datris

Cette conférence vous invite à découvrir la genèse et l’évolution de ce quartier du centre ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, révélé par les études archéologiques et architecturales ainsi que par un grand chantier de réhabilitation.

RDV à la Villa Datris, 7 avenue des 4 otages (places limitées, inscriptions au 04 90 95 23 70)

Centre ancien de L'Isle-sur-la-Sorgue 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

© Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue