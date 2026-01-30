Conférence | Des chiffres pour comprendre et défendre notre environnement et notre patrimoine Lanquais

Conférence | Des chiffres pour comprendre et défendre notre environnement et notre patrimoine

Salle des fêtes Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Jean-Paul Ducrotoy présente une conférence Des chiffres pour comprendre et défendre notre environnement et notre patrimoine .

Depuis l’aube de l’humanité, les chiffres ont pris de plus en plus de place dans notre façon de voir le monde. Pourtant, ce n’est qu’au XVème siècle qu’ils émergent effectivement en Europe avec la révolution scientifique. Avec l’avènement de l’informatique au XXème siècle, l’étude et la gestion de l’environnement reposent sur des statistiques vertigineuses. .

Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 12 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

