Conférence des femmes de presse | Journées du Patrimoine Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Informations pratiques

Caen

Conférence des femmes de presse | Journées du Patrimoine

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 16:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Séverine Garnier est journaliste spécialisée en musique classique, rédactrice en chef d’un mensuel, féministe et autrice de Séverine, une journaliste pour le peuple (Ed. Les Pérégrines, 2026).

Séverine Garnier est journaliste spécialisée en musique classique, rédactrice en chef d’un mensuel, féministe et autrice de Séverine, une journaliste pour le peuple (Ed. Les Pérégrines, 2026). Lucie Barette est autrice (Marguerite Durand. Lutter par la presse Ed. Les Pérégrines, 2025, Corset de papier, une histoire de la presse féminine Ed. Divergences, 2022) enseignante en littérature et en info-communication et spécialiste de la presse féminine au XIXe siècle. Ensemble elles évoqueront ces figures fondatrices et engagées que sont Marguerite Durand, Séverine ou encore la mystérieuse Satinette, pour mettre en lumière des trajectoires, des combats et des héritages souvent relégués en marge de l’histoire médiatique. Animée par Léa Desquesnes, libraire.

Suivie d’une vente dédicaces en partenariat avec la Librairie Guillaume. Durée 1h15. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Conférence des femmes de presse | Journées du Patrimoine

Séverine Garnier is a journalist specialising in classical music, editor-in-chief of a monthly magazine, a feminist and the author of *Séverine, a journalist for the people* (published by Les Pérégrines, 2026).

L’événement Conférence des femmes de presse | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer