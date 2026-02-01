Conférence des fleurs pour nos abeilles Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente
Conférence des fleurs pour nos abeilles Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 14 février 2026.
Conférence des fleurs pour nos abeilles
Salle de la Combe 152 rue J et C Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Adapter nos paysages aux changements climatiques par Yves Darricau.
.
Salle de la Combe 152 rue J et C Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 72 97 92 contact@ac-apiculture.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Adapting our landscapes to climate change by Yves Darricau.
L’événement Conférence des fleurs pour nos abeilles Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême