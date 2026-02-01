Conférence des fleurs pour nos abeilles Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente

Conférence des fleurs pour nos abeilles

Salle de la Combe 152 rue J et C Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Adapter nos paysages aux changements climatiques par Yves Darricau.

Salle de la Combe 152 rue J et C Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 72 97 92 contact@ac-apiculture.org

Adapting our landscapes to climate change by Yves Darricau.

