Conférence : des histoires de réhabilitations, Le Théâtre dans les Vignes, Couffoulens

Informations pratiques

Conférence : des histoires de réhabilitations Dimanche 20 septembre, 14h30 Le Théâtre dans les Vignes Aude

Gratuit. Entrée libre. Limité à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Philippe Gayzard, passionné de patrimoine, vous invite à découvrir l’histoire d’hommes dont l’engagement a permis la sauvegarde de certains lieux emblématiques du territoire limouxin.

Nous serons ravis de vous accueillir pour cette présentation dédiée à la préservation de notre héritage local.

Le Théâtre dans les Vignes Route de Pomas, 11250 Couffoulens, France Couffoulens 11250 Aude Occitanie 0468723055 https://www.letheatredanslesvignes.fr Inauguré en novembre 2010, le théâtre dans les vignes est le fruit de la volonté et de la passion de Michèle et Pierre Heydorff, deux professionnels du spectacle vivant désireux de partager leur art avec le public audois. Aujourd’hui, c’est l’association « Le Théâtre dans les Vignes » qui dirige ce lieu artistique. Ce théâtre a été créé dans le but d’offrir un espace différent, accueillant les artistes et les compagnies en résidence de création, tout en proposant au public une programmation de qualité. Le théâtre est abrité dans un ancien chai viticole entièrement réhabilité. Il offre maintenant une salle à l’italienne de 150 places, avec un plateau de 11 m sur 9, des passerelles techniques et une cage de scène adaptée, ainsi que des loges confortables. On y trouve également une cantine-foyer chaleureuse où les gens peuvent se rencontrer, un atelier de construction de décors, un atelier de costumes et des bureaux. Situé dans le hameau de Cornèze, sur la commune de Couffoulens, entre Carcassonne et Limoux, ce théâtre est niché au cœur du paysage viticole de l’Aude. Il constitue un véritable havre de créativité et d’échanges artistiques. Parking à l’entrée du hameau côté Couffoulens.

Philippe Gayzard, passionné de patrimoine, nous invite à découvrir l’histoire d’hommes dont l’engagement a permis la sauvegarde de certains lieux emblématiques du territoire limouxin.

©OWEN YAHNN