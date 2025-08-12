Conférence « Des Indiens à Versailles » Mairie Rosey

Conférence « Des Indiens à Versailles » Mairie Rosey mardi 12 août 2025.

Mairie 22 rue de la Grange St Pierre Rosey Saône-et-Loire

Début : 2025-08-12 20:30:00

Des rives du Mississipi à la cour de Louis XV, l’odyssée de tribus indiennes venues rendre visite au roi en 1725. Périple entre deux continents, voyage entre deux mondes qui surent se comprendre.

Conférence par Bertrand Rondot, conservateur en chef au château de Versailles. .

Mairie 22 rue de la Grange St Pierre Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 74 02 chaumontpierre@aol.com

