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Conférence :  » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires  » à Niort Médiathèque Pierre-Moinot Niort

jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Pierre-Moinot · Niort

Conférence :  » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires  » à Niort Médiathèque Pierre-Moinot Niort

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Pierre-Moinot
Adresse
1 Boulevard Main
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Niort

Conférence :  » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires  » à Niort

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Par Sébastien Goudeau, professeur de psychologie sociale à l’Université de Poitiers.

Les enfants d’une même classe d’âge présentent des différences importantes, notamment en matière de maîtrise du langage ou de rapidité d’exécution. Quels mécanismes peuvent expliquer ces écarts ? Comment les inégalités sociales se transforment-elles en inégalités scolaires ? Et surtout, comment faire évoluer l’école pour qu’elle devienne véritablement un espace d’égalité ?

Entrée libre | En partenariat avec l’Université Populaire du Niortais.   .

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 70 71 

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English : Conférence :  » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires  » à Niort

L’événement Conférence :  » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires  » à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin

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