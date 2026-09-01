Informations pratiques

Niort

Conférence : » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires » à Niort

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Par Sébastien Goudeau, professeur de psychologie sociale à l’Université de Poitiers.

Les enfants d’une même classe d’âge présentent des différences importantes, notamment en matière de maîtrise du langage ou de rapidité d’exécution. Quels mécanismes peuvent expliquer ces écarts ? Comment les inégalités sociales se transforment-elles en inégalités scolaires ? Et surtout, comment faire évoluer l’école pour qu’elle devienne véritablement un espace d’égalité ?

Entrée libre | En partenariat avec l’Université Populaire du Niortais. .

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 70 71

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English : Conférence : » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires » à Niort

L’événement Conférence : » Des inégalités sociales aux inégalités scolaires » à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin