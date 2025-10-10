Conférence des limites planétaires à la sobriété Saverne
Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00
2025-10-10
Conférence proposée par Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire de l’Université de Lausanne. .
25 route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 81 67
