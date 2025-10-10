Conférence des limites planétaires à la sobriété Saverne

Conférence des limites planétaires à la sobriété Saverne vendredi 10 octobre 2025.

Conférence des limites planétaires à la sobriété

25 route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Conférence proposée par Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire de l’Université de Lausanne. .

25 route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 81 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence des limites planétaires à la sobriété Saverne a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région