Conférence « Des marins préfaillais sur l'Atlantique » mercredi 6 août 2025.

Conférence « Des marins préfaillais sur l’Atlantique »

Salle du conseil municipal 17 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-08-06 21:00:00

2025-08-06

Conférence « Des marins préfaillais sur l’Atlantique » le récit de navigations hauturières de deux familles qui fait voyager !

Proposée par le Club de Voile de Préfailles et animée par deux familles locales, cette conférence va vous faire embarquer pour un voyage captivant en mer sur l’Atlantique.

Les familles DE NEUVILLE et BOILARD se font le plaisir de raconter un moment marquant de leur vie. Entre mouillages idylliques, escales mémorables et rencontres inattendues, ces familles dévoilent à travers commentaires et photos, la vie qu’elles ont vécu durant des semaines et des mois sur l’eau.

Pourquoi assister à cette conférence ?

Prendre des conseils pour oser et vivre l’aventure de la navigation en mer

Découvrir des paysages d’ailleurs

Rencontrer et échanger avec d’autres passionnés

Infos pratiques

Ouverture des portes 30 minutes avant la conférence

Entrée gratuite

Stationnement possible à proximité

Tous les passionnés de navigation et d’aventures mais aussi les simples curieux sont invités à noter cette date à leur agenda.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour une soirée riche en émotions et en découvertes. .

Salle du conseil municipal 17 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 95 99 47 clubdevoiledeprefailles@gmail.com

English :

Conference « Des marins préfaillais sur l’Atlantique » (Prefect sailors on the Atlantic): a tale of two families’ ocean voyages that takes you on a voyage of discovery!

German :

Vortrag « Des marins préfaillais sur l’Atlantique »: Der Bericht über die Hochseesegelfahrten zweier Familien, der auf Reisen geht!

Italiano :

Des marins préfaillais sur l’Atlantique » (marinai prefetti sull’Atlantico): il racconto dei viaggi oceanici di due famiglie che vi porterà alla scoperta del mare!

Espanol :

Des marins préfaillais sur l’Atlantique » (Marineros prefabricados en el Atlántico): ¡la historia de los viajes oceánicos de dos familias que le llevará a un viaje de descubrimiento!

