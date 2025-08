Conférence Des millions d’années pour se mettre debout Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Conférence Des millions d’années pour se mettre debout Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies mercredi 13 août 2025.

Conférence Des millions d’années pour se mettre debout

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

14h30. aborder les questions de locomotion chez l’homme est très important car notre bipédie est souvent considérée comme une de nos caractéristique. Réservation conseillée. Gratuit

Conférence de Brigitte Senut., géologue et paléontologue.

Pour comprendre l’histoire de l’homme, aborder les questions de locomotion est très important car notre bipédie est souvent considérée comme une de nos caractéristiques. Si d’autres primates en sont capables, nous sommes aujourd’hui les seuls mammifères à pouvoir se déplacer ainsi pendant longtemps et sur de longues distances. Comment ce mode de locomotion a-t-il évolué ? Quels ont été les impacts des environnements ? Nous allons nous propulser 20 millions d’années en arrière.

Gratuit. Réservation conseillée. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English : Conférence Des millions d’années pour se mettre debout

2:30 p.m. Addressing questions of locomotion in humans is very important, as our bipedalism is often considered one of our defining characteristics. Reservations recommended. Free

German : Conférence Des millions d’années pour se mettre debout

14:30 Uhr. Sich mit Fragen der Fortbewegung beim Menschen zu befassen, ist sehr wichtig, da unsere Zweibeinigkeit oft als eines unserer Merkmale angesehen wird. Eine Reservierung wird empfohlen. Kostenlos

Italiano :

ore 14.30. affrontare la questione della locomozione nell’uomo è molto importante perché il nostro bipedismo è spesso considerato una delle nostre caratteristiche. Si consiglia la prenotazione. Gratuito

Espanol : Conférence Des millions d’années pour se mettre debout

14.30 h. Abordar la cuestión de la locomoción en los seres humanos es muy importante, ya que nuestro bipedismo se considera a menudo una de nuestras características. Se recomienda reservar. Gratis

L’événement Conférence Des millions d’années pour se mettre debout Les Eyzies a été mis à jour le 2025-08-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère