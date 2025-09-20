Conférence : « Des mystères à Cérès Franco, une petite histoire de la fête dans l’histoire de l’art », par Maximilien Fortier Hangar blanc Carcassonne

Conférence : « Des mystères à Cérès Franco, une petite histoire de la fête dans l’histoire de l’art », par Maximilien Fortier Hangar blanc Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

Conférence : « Des mystères à Cérès Franco, une petite histoire de la fête dans l’histoire de l’art », par Maximilien Fortier Samedi 20 septembre, 17h00 Hangar blanc Aude

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le cadre de l’exposition « Oiseaux de nuit » qui explore la fête comme espace de métamorphose, de liberté et d’hybridation, Maximilien Fortier – Directeur du GIP Coopérative – Musée Cérès Franco (Montolieu) – proposera un voyage dans l’histoire de l’art pour vous conter une petite histoire de la fête.

« Des mystères à Cérès Franco » sera le thème de cette conférence gratuite, ouverte à tous.

Places assises limitées.

Hangar blanc 10 rue Pierre Germain, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 (0)6 30 96 38 23 https://www.hangarblanc.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575018371389;https://www.instagram.com/hangar_blanc/ Le Hangar Blanc est un centre d’art contemporain situé à Carcassonne, dédié à la création, à l’expérimentation et à la transmission. Installé dans une halle industrielle de 400 m², il développe une programmation mêlant expositions, résidences, performances, rencontres et ateliers.

Notre mission ? Favoriser les dialogues entre patrimoine, art et société, en créant un espace ouvert, accessible et vivant, au service des artistes comme des publics. Accès PMR

Parking gratuit à proximité (Berges de l’Aude) et parking payant à proximité (Square Gambetta).

Possibilité de dépose-minute devant l’entrée pour les PMR.

Dans le cadre de l’exposition « Oiseaux de nuit » qui explore la fête comme espace de métamorphose, de liberté et d’hybridation, Maximilien Fortier – Directeur du GIP Coopérative – Musée Cérès Franco -…

© NathalieAmenVals-L’indépendant