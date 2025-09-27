Conférence Des nains sur les épaules des géants Pôle Simone Veil Le Havre

Est-ce qu’un volcan peut exploser sans prévenir ? Pourquoi les glaciers sont-ils tout blanc ? Pourquoi les insectes ont-ils six pattes ? Qu’est-ce qui nous fait sentir triste ou heureux ?

Sur le principe de l’émission Les P’tits bateaux de France Inter, Camille Crosnier propose aux plus petits comme aux plus grands de poser toutes leurs questions possibles et imaginables à quatre de nos scientifiques. Cette année, le volcanologue Claude Jaupart, la glaciologue Heidi Sevestre, la biologiste des insectes Audrey Dussutour et le chimiste et médaillé d’argent CNRS Marcel Hibert se prêteront au jeu avec pour seul mot d’ordre la SIM-PLI-CI-TÉ !

Animé par Camille Crosnier (France Inter)

Intervenants Heïdi Sevestre (médaille Shackleton 2022, grand prix du rayonnement environnemental 2023), Claude Jaupart

(Académie des sciences, médaille d’argent CNRS 1995), Audrey Dussutour (CNRS, médaille de la médiation scientifique du CNRS 2021) et Marcel Hibert (CNRS, médaille d’argent CNRS 2006)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 6 ans Durée 1h

