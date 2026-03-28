Conférence Des plantes pour les médicaments de demain rue Jacques Prévert Trégunc

Conférence Des plantes pour les médicaments de demain

rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

En amont des études scientifiques, les plantes demeurent une ressource précieuse, tant pour la recherche de molécules pour les médicaments de demain que pour les soins de santé des plus vulnérables. A partir de son expérience de terrain, Jean-Pierre Nicolas, présentera l’ethnobotanique et ses enjeux dans différents domaines, en particulier celui des remèdes et du médicament. Une manière originale d’aller à la rencontre des peuples et des cultures.

Jean-Pierre Nicolas, anthropologue, ethnobotaniste et ethno pharmacologue, participe aux activités de recherche de la faculté de pharmacie de Liège. Il anime cette conférence dans le cadre de l’association Les Amis de la Station marine de Concarneau.

Organisée par Bretagne Vivante en partenariat avec la MJC Le Sterenn à Trégunc et en association avec l’Association de sauvegarde du pays fouesnantais, Cap vers la nature, Escale nature, La forêt verte et Les amis de la station marine. .

rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 07 73 04 50

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English : Conférence Des plantes pour les médicaments de demain

L’événement Conférence Des plantes pour les médicaments de demain Trégunc a été mis à jour le 2026-03-28 par OTC CCA