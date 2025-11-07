Conférence Des plounévéziens au cap-Horn, par Hervé Peaudecerf Salle Lan Inisan Plounévez-Lochrist

Conférence Des plounévéziens au cap-Horn, par Hervé Peaudecerf

Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Des Plounévéziens au cap Horn.

De 1850 à 1925, des milliers de marins embarquèrent sur des trois ou quatre-mâts transportant des marchandises aux quatre coins du monde.

Nombreux sont ceux qui doublèrent le cap Horn d’où le nom de cap-horniers qui leur fut donné. A travers l’exemple de cinq Plounévéziens, Hervé Peaudecerf vous proposera de découvrir l’histoire de ces marins et la vie à bord de ces navires.

L’occasion de découvrir aussi comment mener des recherches sur un ancêtre marin grâce aux archives de l’inscription maritime.

Hervé Peaudecerf s’est intéressé à ce sujet pour en savoir plus sur les embarquements de son arrière-grand-père.

Il a aussi rédigé un livre documentaire jeunesse intitulé Quatre mousses au cap Horn (Groix Editions, 2024) et est membre de l’association Cap Horn au Long Cours. .

Salle Lan Inisan Rue des Acacias Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 33 35 02 08

