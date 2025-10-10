Conférence Des poils d’Henri IV à la médecine légale historique comment faire parler les morts ? Mulhouse

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

La médecine légale dépasse aujourd’hui le cadre judiciaire pour éclairer l’histoire et l’archéologie. Grâce à la paléopathologie, l’étude des squelettes, momies ou reliques révèle les conditions de vie et de mort, ainsi que les pratiques d’autopsie ou d’embaumement des siècles passés.

Lors de cette rencontre, une dizaine de figures historiques passées au crible du laboratoire seront présentées de Lucy à Hitler, en passant par Richard Cœur de Lion, saint Louis, Robespierre, Marat ou encore Henri IV.

Cette conférence sera animée par le Dr Philippe Charlier, directeur du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) de l’UFR Simone Veil Santé (UVSQ / Paris-Saclay). 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

