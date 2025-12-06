Conférence Des protéines pour remonter le temps

Musée National de Préhistoire, Les Eyzies, Dordogne

Date: 2025-12-06

17h. L’analyse des protéines anciennes s’appuie sur des technologies de pointe issues des sciences biomédicales et chimiques pour explorer le passé sous un nouveau jour. Tous publics. Gratuit

Les avancées scientifiques d’aujourd’hui permettent d’extraire des informations fascinantes à partir de traces biologiques laissées dans les vestiges archéologiques. L’analyse des protéines anciennes s’appuie sur des technologies de pointe issues des sciences biomédicales et chimiques pour explorer le passé sous un nouveau jour.

Cette approche permet de reconstituer l’invisible identifier les espèces humaines ou animales à partir d’ossements, révéler le contenu d’une poterie archéologique, reconstituer d’anciennes recettes culinaires, identifier les routes d’échanges entre cultures lointaines et les réseaux commerciaux anciens, ou percer les secrets de fabrication des enduits peints.

Mais elle va encore plus loin en comparant ces protéines à celles d’espèces actuelles, en retraçant l’évolution d’espèces disparues et explorant leurs lien avec le monde d’aujourd’hui

English : Conférence Des protéines pour remonter le temps

17h. The analysis of ancient proteins uses cutting-edge technologies from the biomedical and chemical sciences to explore the past in a new light. Open to all. Free

German : Conférence Des protéines pour remonter le temps

17h. Die Analyse antiker Proteine nutzt modernste Technologien aus den biomedizinischen und chemischen Wissenschaften, um die Vergangenheit in einem neuen Licht zu erforschen. Für die gesamte Öffentlichkeit. Kostenlos

Italiano :

17h. L’analisi delle proteine antiche utilizza tecnologie all’avanguardia delle scienze biomediche e chimiche per esplorare il passato sotto una nuova luce. Aperto al pubblico. Gratuito

Espanol : Conférence Des protéines pour remonter le temps

17h. El análisis de proteínas antiguas utiliza tecnologías punteras de las ciencias biomédicas y químicas para explorar el pasado bajo una nueva luz. Abierto al público en general. Gratis

