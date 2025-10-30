Conférence des Pyrénées à Copenhague Place centrale Barcus

Place centrale Chez Pitche Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Elkarbidea vous invite au bar-restaurant chez Pitxe, à Barcus.

Trois locaux vont partager leurs expériences lors de leurs incroyables périples. Deux d’entre eux, un barcusien et un esquiulais, ont réalisé la traversée des Pyrénées par la HRP (Haute Route Pyrénéenne) en seulement 17 jours. De son côté, un barcusien a rallié Barcus à Copenhague à vélo, parcourant 2 500 km en 21 jours à travers la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Danemark. Une soirée riche en aventures, récits de voyage et belles images à ne pas manquer. Restauration sur place, sur réservation (burgers réalisés avec des produits locaux). .

Place centrale Chez Pitche Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 34 15 55

