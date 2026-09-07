Conférence : des restaurations hasardeuses, Micro-Folie « La Grange », Ussel
dimanche 20 septembre 2026 · Micro-Folie "La Grange" · Ussel
Informations pratiques
Conférence : des restaurations hasardeuses Dimanche 20 septembre, 14h30 Micro-Folie « La Grange » Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez un étonnant tour d’horizon de restaurations patrimoniales atypiques, maladroites ou en décalage avec l’œuvre d’origine. Devenues de véritables cas d’école, ces interventions invitent à réfléchir aux enjeux, aux limites et aux bonnes pratiques de la restauration.
Micro-Folie « La Grange » Place de la République, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 96 28 72 https://www.ussel19.fr/equipement/micro-folie-la-grange/ Parking / Accès PMR
Conférence : des restaurations hasardeuses, un petit tour d’horizon de restaurations atypiques, ratées, ou en décalage avec l’objet initial, et qui sont devenues des cas d’école.
©MPU
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