Conférence des Thermes Chassez les idées reçues en nutrition N°2 (nouveauté 2026) vendredi 11 septembre Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Thermes de Brides-les-Bains · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Conférence des Thermes Chassez les idées reçues en nutrition N°2 (nouveauté 2026) vendredi 11 septembre
Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 11:00:00
fin : 2026-09-11 12:00:00
Date(s) :
2026-09-11
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Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44
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English :
L’événement Conférence des Thermes Chassez les idées reçues en nutrition N°2 (nouveauté 2026) vendredi 11 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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