Conférence des Thermes L’équilibre alimentaire, trouvez vos repères ! Lundi 18 mai Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains
Conférence des Thermes L’équilibre alimentaire, trouvez vos repères ! Lundi 18 mai Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains lundi 18 mai 2026.
Brides-les-Bains
Conférence des Thermes L’équilibre alimentaire, trouvez vos repères ! Lundi 18 mai
Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 17:00:00
fin : 2026-05-18 18:00:00
Date(s) :
2026-05-18
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Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44
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English :
L’événement Conférence des Thermes L’équilibre alimentaire, trouvez vos repères ! Lundi 18 mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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