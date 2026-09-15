Conférence des Thermes « Optimisez votre cure » – Mardi 13 octobre Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains
mardi 13 octobre 2026 · Thermes de Brides-les-Bains · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Conférence des Thermes « Optimisez votre cure » – Mardi 13 octobre
Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 15:00:00
fin : 2026-10-13 15:45:00
Date(s) :
2026-10-13
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Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44
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English :
L’événement Conférence des Thermes « Optimisez votre cure » – Mardi 13 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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