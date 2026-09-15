Conférence des Thermes « Peau, poids et nutrition » – Mercredi 28 octobre Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains

Informations pratiques

Brides-les-Bains

Conférence des Thermes « Peau, poids et nutrition » – Mercredi 28 octobre

Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 11:00:00

fin : 2026-10-05 12:00:00

Date(s) :

2026-10-05

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Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44

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English :

L’événement Conférence des Thermes « Peau, poids et nutrition » – Mercredi 28 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains