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AGENDA · Brides-les-Bains

Conférence des Thermes Peau, poids et nutrition Vendredi 28 août Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains

vendredi 28 août 2026 · Thermes de Brides-les-Bains · Brides-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Thermes de Brides-les-Bains
Adresse
2 rue des Thermes
Ville
73570 Brides-les-Bains
Département
Savoie
Tarif

Brides-les-Bains

Conférence des Thermes Peau, poids et nutrition Vendredi 28 août

Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-08-28

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Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44 

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English :

L’événement Conférence des Thermes Peau, poids et nutrition Vendredi 28 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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