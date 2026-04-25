Conférence des Thermes Pratique du yoga et de la méditation Jeudi 25 juillet Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains

Brides-les-Bains

Conférence des Thermes Pratique du yoga et de la méditation Jeudi 25 juillet

Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Conférence: Pratique du yoga

et de la méditation pour vivre en pleine conscience.

Intervenant Camille Vanhoucke

(professeur de yoga et éducatrice sportive)

.

Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44

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English :

Conference: Practicing yoga

and meditation for mindful living.

Speaker Camille Vanhoucke

(yoga teacher and sports educator)

L’événement Conférence des Thermes Pratique du yoga et de la méditation Jeudi 25 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains