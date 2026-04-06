Conférence des Thermes Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sucres Vendredi 18 avril Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains
Conférence des Thermes Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sucres Vendredi 18 avril Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains samedi 18 avril 2026.
Brides-les-Bains
Conférence des Thermes Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sucres Vendredi 18 avril
Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
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Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44
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English :
L’événement Conférence des Thermes Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sucres Vendredi 18 avril Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-05 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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