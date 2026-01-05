Conférence Des tourbières et des Hommes Bois-d’Amont

Conférence Des tourbières et des Hommes

Salle des Tourbières Bois-d’Amont Jura

Pierre Durlet, spécialiste des tourbières au Parc vous présentera les relations entre les activités humaines et les tourbières au fil du temps. A partir de films et de photos historiques de Raphaël Lacroix, un zoom sera fait sur l’exploitation de la tourbe dans la vallée de l’Orbe.

Cette conférence est en partenariat avec les Gardiens de la Boissellerie et la commune de Bois d’Amont.

Durée 1h30

Age minimum conseillé 12 ans

Sans réservations. .

