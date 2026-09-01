Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie Théâtre du Château Eu
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre du Château · Eu
Informations pratiques
Eu
Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie
Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Conférence par Guillaume Blondel et Enguerran Dubuc (service archéologie de la ville d’Eu).
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.
Entrée libre. .
Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 63 43 26 81
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English : Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie
L’événement Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie Eu a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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