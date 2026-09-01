Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie Théâtre du Château Eu

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre du Château · Eu

Informations pratiques

Eu

Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Conférence par Guillaume Blondel et Enguerran Dubuc (service archéologie de la ville d’Eu).

La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

Entrée libre. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 63 43 26 81

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English : Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie

L’événement Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie Eu a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers