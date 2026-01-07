Conférence des visages qui dévisagent Cernay

Conférence des visages qui dévisagent

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Le portrait apparaît au début du XVe siècle dans la peinture européenne. Quelle est sa fonction et pourquoi laisser une trace de soi ?

Des regards timides aux mains jointes, des visages sévères aux bouches serrées, des yeux pétillants qui nous dévisagent le portrait apparaît au début du XVe siècle dans la peinture européenne. Quelle est sa fonction et pourquoi laisser une trace de soi ? Plongez dans cette énigme fascinante. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

The portrait appeared in European painting in the early 15th century. What is its function and why leave a trace of oneself?

