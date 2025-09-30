Conférence Designer mais késako ? Par Patrice Bégnier Musée du Papier Angoulême

Conférence Designer mais késako ? Par Patrice Bégnier

Début : Mardi 2025-09-30 15:00:00
2025-09-30

Venez assistez à une conférence autour de l’exposition de l’exposition temporaire ‘Patrice Bégnier, architectures de papier’.
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61  maam.angouleme@gmail.com

English :

Join us for a talk on the temporary exhibition: ‘Patrice Bégnier, architectures de papier’.

German :

Besuchen Sie einen Vortrag rund um die Ausstellung der Sonderausstellung: ‘Patrice Bégnier, architectures de papier’.

Italiano :

Unitevi a noi per una conferenza sulla mostra temporanea: « Patrice Bégnier, architectures de papier ».

Espanol :

Acompáñenos en una charla sobre la exposición temporal: « Patrice Bégnier, architectures de papier ».

