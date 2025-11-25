Conférence Dessert avec Carrefour des Sciences et des Arts Innovations thérapeutiques en cancérologie Cahors

Conférence Dessert avec Carrefour des Sciences et des Arts Innovations thérapeutiques en cancérologie

Dans une première partie de la conférence, seront abordés les médicaments anti-tumoraux qui sont venus enrichir l’arsenal thérapeutique de ces dernières années, améliorant le pronostic des cancers. Nous verrons qu’ils peuvent cibler non seulement la cellule tumorale mais aussi son micro-environnement. Il s’agit de l’immunothérapie, des thérapies ciblées et des anticorps conjugués. Dans une deuxième partie, via l’exemple du cancer du sein, sera abordée la personnalisation du traitement des cancers.

Par Florence Dalenc, oncologue à l’Oncopole de Toulouse. .

English :

The first part of the conference will focus on anti-tumor drugs that have enriched the therapeutic arsenal in recent years, improving the prognosis of cancers

German :

Im ersten Teil der Konferenz werden Anti-Tumor-Medikamente besprochen, die in den letzten Jahren das therapeutische Arsenal bereichert und die Prognose von Krebserkrankungen verbessert haben

Italiano :

La prima parte della conferenza esaminerà i farmaci antitumorali che sono stati aggiunti all’arsenale terapeutico negli ultimi anni, migliorando la prognosi dei tumori

Espanol :

En la primera parte de la conferencia se analizarán los fármacos antitumorales que se han incorporado al arsenal terapéutico en los últimos años, mejorando el pronóstico de los cánceres

