Conférence Dessert avec Carrefour des Sciences et des Arts L’arsenal secret des insectes Cahors

Ils volent, ils planent, ils rampent, ils marchent, ils creusent, ils nagent… et ils représentent presque 80% des espèces animales présentes sur terre les insectes ont réussi à conquérir de nombreux écosystèmes sous des climats très différents. Maillon clé du vivant, les insectes sont la source de nourriture de nombreuses espèces et permettent la pollinisation d’un nombre considérable de plantes, garantissant une grande partie de notre alimentation. Cependant, ils peuvent également causer de nombreux dégâts dans les cultures.

Très étudiés mais aussi méconnus, bénéfiques et parfois préjudiciables, bien connaître et comprendre les insectes est crucial pour nos écosystèmes. Mais savez-vous que les insectes ont des talents cachés ? Véritable expert de la survie, les insectes ont développé un arsenal de défenses très sophistiqué. Tellement sophistiqué que le prix Nobel de physiologie et de médecine de 2011 a été décerné à des chercheurs travaillant sur l’immunité de la drosophile. Venez donc en apprendre plus sur les supers pouvoirs des insectes ! .

Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 14 contact@carrefour-sciences.org

English :

They fly, they glide, they crawl, they walk, they dig, they swim? and they represent almost 80% of the animal species present on earth: insects have succeeded in conquering numerous ecosystems in very different climates

German :

Sie fliegen, gleiten, kriechen, gehen, graben, schwimmen und machen fast 80% aller Tierarten auf der Erde aus: Insekten haben es geschafft, zahlreiche Ökosysteme in den unterschiedlichsten Klimazonen zu erobern

Italiano :

Volano, planano, strisciano, camminano, scavano, nuotano e rappresentano quasi l’80% delle specie animali presenti sulla terra: gli insetti sono riusciti a conquistare numerosi ecosistemi in climi molto diversi

Espanol :

Vuelan, planean, se arrastran, caminan, cavan, nadan… y representan casi el 80% de las especies animales presentes en la Tierra: los insectos han logrado conquistar numerosos ecosistemas en climas muy diferentes

