Conférence dessinée autour du Douanier Rousseau Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Conférence dessinée autour du Douanier Rousseau

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Entrez dans la vie et l’univers du peintre le Douanier Rousseau. Dans une ambiance musicale, vous contemplerez ses œuvres et la réalisation des dessins en direct de Mathieu Siam et Thibaut Lambert.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

Enter the life and world of the painter Douanier Rousseau. In a musical atmosphere, contemplate his works and the live drawings by Mathieu Siam and Thibaut Lambert.

German :

Treten Sie ein in das Leben und die Welt des Malers Douanier Rousseau. In einer musikalischen Atmosphäre betrachten Sie seine Werke und die Live-Zeichnungen von Mathieu Siam und Thibaut Lambert.

Italiano :

Entrate nella vita e nel mondo del pittore Douanier Rousseau. In un contesto musicale, contemplate le sue opere e i disegni dal vivo di Mathieu Siam e Thibaut Lambert.

Espanol :

Adéntrese en la vida y el mundo del pintor Douanier Rousseau. En un ambiente musical, contemple sus obras y los dibujos en directo de Mathieu Siam y Thibaut Lambert.

