Conférence dessinée Théâtre Blossac Châtellerault

Conférence dessinée Théâtre Blossac Châtellerault mardi 30 septembre 2025.

Conférence dessinée

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

**Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable :**

Une conférence sur le changement climatique avec **Maximilien Petitgenet**, expert reconnu des enjeux climatiques. Il sait rendre les concepts complexes, accessibles et intéressants de manière ludique et décalée en partageant des cas concrets issus de ses expériences.

Pour l’occasion, il sera accompagné des croquis **d’Étienne Lécroart**, dessinateur humoristique et auteur de bandes dessinées, dont « Urgence climatique » paru aux éditions Casterman, qui illustrer en direct ses propos.

Une séance de dédicace aura lieu à l’issue de la conférence. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 90 developpement.durable@grand-chatellerault.fr

English : Conférence dessinée

German : Conférence dessinée

Italiano :

Espanol : Conférence dessinée

L’événement Conférence dessinée Châtellerault a été mis à jour le 2025-08-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne