Conférence dessinée Le Douanier Rousseau Espace culturel du Pays de Nay Nay vendredi 9 janvier 2026.
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Les auteurs Thibaut Lambert et Mathieu Siam retracent la vie et l’œuvre du Douanier Rousseau à travers une conférence illustrée et musicale. Entre anecdotes, dessins en direct et projections, découvrez un artiste singulier, entre naïveté, poésie et influence majeure sur les peintres de son temps. À l’issue de la conférence, les auteurs proposeront une rencontre autour de leurs ouvrages, suivie d’un temps de vente et de dédicaces. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
