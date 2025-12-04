Conférence dessinée Le Douanier Rousseau Espace culturel du Pays de Nay Nay

Conférence dessinée Le Douanier Rousseau

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-09

Les auteurs Thibaut Lambert et Mathieu Siam retracent la vie et l’œuvre du Douanier Rousseau à travers une conférence illustrée et musicale. Entre anecdotes, dessins en direct et projections, découvrez un artiste singulier, entre naïveté, poésie et influence majeure sur les peintres de son temps. À l’issue de la conférence, les auteurs proposeront une rencontre autour de leurs ouvrages, suivie d’un temps de vente et de dédicaces. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques

