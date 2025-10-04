Conférence dessinée sur l’intelligence artificielle Médiathèque Des Tilleuls Besançon

Conférence dessinée sur l’intelligence artificielle Médiathèque Des Tilleuls Besançon samedi 4 octobre 2025.

Conférence dessinée sur l’intelligence artificielle Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Des Tilleuls Doubs

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Dans le cadre de la fête de la science et de Bibli en folie, rendez-vous à la médiathèque des Tilleuls samedi 4 octobre pour une journée autour du dessin et de l’intelligence artificielle avec Héloïse Chochois.

Héloïse Chochois est illustratrice, scénariste et coloriste. Elle a publié plusieurs bandes dessinées chez Delcourt et Dargaud et s’est spécialisée dans le dessin de vulgarisation scientifique.

Conférence dessinée sur l’intelligence artificielle avec Héloïse Chochois et Loïc Geschwine, conseiller en numérique pour l’éducation auprès du Rectorat Bourgogne – Franche-Comté.

Cette conférence dessinée sera suivie d’une vente-dédicace avec la librairie Mine de rien

Médiathèque Des Tilleuls 24 RUE DES ROSES 25000 Besançon Besançon 25000 Les Orchamps Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878066 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/ »}]

Biblis en folie 2025

Ministère de la Culture