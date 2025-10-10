Conférence « Destination Mars » Thiviers

Salle du parc municipal Thiviers Dordogne

Conférence « Destination Mars »

Salle du parc municipal Thiviers Dordogne

Conférence dans le cadre de la fête de la science . « Destination Mars » avec Eric Lorigny, ingénieur responsable des opérations FIMOC, CNES. Pourquoi aller sur Mars, que fait-on sur Mars ? En ce moment, deux rovers parcourent la planète Mars.Curiosity explore le cratère Gale depuis le 6 août 2012 et Persévérance parcourt le lac Jézéro depuis le 18 février 2021.Ces deux rovers ont des instruments français à bord qui sont pilotés depuis le Centre National d’Etudes Spatiales à Toulouse. Vous découvrirez comment on a envoyé ces rovers sur mars, pourquoi ils ont conçus ainsi, quelle est

leur mission, comment on les pilote depuis la Terre. Vous verrez ce qu’ils ont découvert, les difficultés qu’ils vivent là bas ? ainsi vous comprendrez l’intérêt pour nous, terriens, d’explorer Mars, notre planète jumelle. .

