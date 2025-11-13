Conférence d’Etienne de Kergariou sur le peintre Kerga Carantec

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence d’Etienne de Kergariou sur le peintre Kerga

4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-13 18:00:00
2025-11-13

Présentation de la thèse d’Etienne de Kerariou
Kerga (1899-1956)
Peintre de la Baie de Morlaix
Décor, illustration et œuvre de chevalet Unité d’une œuvre moderne en périphérie.
Gratuit, sans réservation   .

4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17 

