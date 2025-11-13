Conférence d’Etienne de Kergariou sur le peintre Kerga Carantec
4 Rue Pasteur Carantec
13 novembre 2025 18:00:00
2025-11-13
Présentation de la thèse d’Etienne de Kerariou
Kerga (1899-1956)
Peintre de la Baie de Morlaix
Décor, illustration et œuvre de chevalet Unité d’une œuvre moderne en périphérie.
Gratuit, sans réservation .
4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17
