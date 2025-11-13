Conférence d’Etienne de Kergariou sur le peintre Kerga Carantec

Conférence d’Etienne de Kergariou sur le peintre Kerga

Début : 2025-11-13 18:00:00

2025-11-13

Présentation de la thèse d’Etienne de Kerariou

Kerga (1899-1956)

Peintre de la Baie de Morlaix

Décor, illustration et œuvre de chevalet Unité d’une œuvre moderne en périphérie.

Gratuit, sans réservation .

4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

