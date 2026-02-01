Conférence- Détox intersaison rue des enclos Moyenmoutier

Conférence- Détox intersaison rue des enclos Moyenmoutier mercredi 25 février 2026.

Conférence- Détox intersaison

rue des enclos Salle des associations Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 19:30:00
fin : 2026-02-25 22:00:00

Date(s) :
2026-02-25

Venez apprendre lors d’une conférence les bienfaits de la détox intersaison avec le Récabic.
Entrée libre.Adultes
0  .

rue des enclos Salle des associations Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and learn about the benefits of off-season detox with Récabic.
Free admission.

L’événement Conférence- Détox intersaison Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-02-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES