Conférence- Détox intersaison rue des enclos Moyenmoutier

Venez apprendre lors d’une conférence les bienfaits de la détox intersaison avec le Récabic.

Entrée libre.Adultes

rue des enclos Salle des associations Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

English :

Come and learn about the benefits of off-season detox with Récabic.

Free admission.

