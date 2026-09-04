Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise Archives départementales Nevers

Informations pratiques

Nevers

Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise

Archives départementales 1 Rue Charles-Roy Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 17:30:00

fin : 2026-10-08 19:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Le Centre des Archives départementales de la Nièvre vous invite à une conférence « Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise » par Blandine Delaporte dans le cadre de « Patrimoines écrits » et en partenariat avec la Société Académique du Nivernais.

Rendez vous le jeudi 8 octobre à 17h30.

Entrée libre et gratuite. .

Archives départementales 1 Rue Charles-Roy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 68 30 archives@nievre.fr

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English : Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise

L’événement Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise Nevers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers