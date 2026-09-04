Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise Archives départementales Nevers
jeudi 8 octobre 2026 · Archives départementales · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise
Archives départementales 1 Rue Charles-Roy Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 17:30:00
fin : 2026-10-08 19:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Le Centre des Archives départementales de la Nièvre vous invite à une conférence « Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise » par Blandine Delaporte dans le cadre de « Patrimoines écrits » et en partenariat avec la Société Académique du Nivernais.
Rendez vous le jeudi 8 octobre à 17h30.
Entrée libre et gratuite. .
Archives départementales 1 Rue Charles-Roy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 68 30 archives@nievre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise
L’événement Conférence : Détruire l’Asile : 200 ans d’histoire de la psychiatrie publique nivernaise Nevers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- ANIMATION HORS LES MURS, Espace Stephane Essel, Nevers 16 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine, Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, Nevers 17 septembre 2026
- Le centre culturel Jean-Jaurès : visites et ventes de livres déclassés, Espace Jean Jaurès, Nevers 18 septembre 2026
- Objectifs Cathédrales à Nevers, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers 18 septembre 2026
- Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles Café Charbon Nevers 18 septembre 2026