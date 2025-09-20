Conférence : « Deux siècles de pierres et de procès : une histoire du palais de justice d’Angers » par Geoffrey RATOUIS, Docteur en histoire palais de justice d’Angers Angers

Conférence : « Deux siècles de pierres et de procès : une histoire du palais de justice d’Angers » par Geoffrey RATOUIS, Docteur en histoire palais de justice d’Angers Angers samedi 20 septembre 2025.

Conférence : « Deux siècles de pierres et de procès : une histoire du palais de justice d’Angers » par Geoffrey RATOUIS, Docteur en histoire Samedi 20 septembre, 15h00 palais de justice d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Conférence de Geoffrey RATOUIS, Docteur en histoire – enseignant à l’Université d’Angers sur l’histoire du palais de justice d’Angers.

Pendant des décennies, le Palais de justice a dominé le paysage d’Angers. Avec sa façade monumentale, son immense salle des pas perdus et sa cour d’assises, il incarne à lui seul l’autorité de la justice du XIXe siècle. Tout, dans son architecture, a été pensé pour impressionner et rappeler la puissance du glaive et de la balance. Son fronton sculpté, aujourd’hui classé monument historique, en est l’un des symboles les plus frappants.

Mais derrière cette majesté se cache une histoire complexe. Le chantier, semé d’hésitations urbanistiques, de querelles politiques et de difficultés financières, dura près d’un demi-siècle et mobilisa plusieurs générations d’architectes. Une fois achevé, le Palais transforma profondément le visage de la ville, donnant à l’ancienne capitale de l’Anjou le prestige d’un chef-lieu de département.

Ces murs n’ont pas seulement vu passer des magistrats : ils ont aussi été le théâtre d’affaires judiciaires retentissantes, parfois tragiques, qui ont mené certains condamnés jusqu’à l’échafaud.

Cette conférence propose de plonger dans l’histoire d’un édifice à la fois imposant et familier, au cœur de la vie angevine, mais dont le passé reste encore largement méconnu.

palais de justice d’Angers rue Waldeck Rousseau ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.cours-appel.justice.fr/angers Le palais de justice d’Angers a été dessiné par Charles Edmond ISABELLE, architecte du gouvernement. Inauguré en 1883, ce bâtiment aux éléments architecturaux majestueux affirme la puissance publique et l’autorité de la Justice aux yeux des citoyens. Ligne de tram à proximité et parking Place Leclerc

Conférence de Geoffrey RATOUIS, Docteur en histoire – enseignant à l’Université d’Angers sur l’histoire du palais de justice d’Angers.

CA Angers