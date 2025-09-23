Conférence d’Hélène REY, Lord Bagri Professor of Economics at London Business School Faculté des sciences economiques Rennes

Conférence d’Hélène REY, Lord Bagri Professor of Economics at London Business School Faculté des sciences economiques Rennes mardi 23 septembre 2025.

Conférence d’Hélène REY, Lord Bagri Professor of Economics at London Business School Faculté des sciences economiques Rennes Mardi 23 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

La conférence annuelle du Breizh Macro Club

C’est l’événement à ne pas manquer ! Rejoignez-nous pour une conférence qui sera animée par Hélène REY sur le « Poids international du dollar, de l’euro, du Yuan .. et des cryptos ». L’événement se déroulera à l’Université de Rennes – Campus centre. Réservez votre place dès maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T19:00:00.000+02:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-organisee-par-le-breizh-macro-club-intervention-dhelene-rey-1644307701599?aff=oddtdtcreator

Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine