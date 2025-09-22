Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait avenue du commandant Kieffer Ouistreham

Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait avenue du commandant Kieffer Ouistreham lundi 22 septembre 2025.

Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait

avenue du commandant Kieffer Hotel Thalazur Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 18:30:00

fin : 2025-09-22 20:00:00

Date(s) :

2025-09-22 2025-12-11 2026-01-22

L’office de Tourisme de Caen La Mer et l’association Artotem propose un cycle de 4 conférences d’histoire de l’art sur le thème du portrait dans les différentes époques.

L’office de Tourisme de Caen La Mer et l’association Artotem propose un cycle de 4 conférences d’histoire de l’art sur le thème du portrait dans les différentes époques. Animé par l’association Artotem, le premier rdv le 22 septembre se déroulera à l’hôtel Thalazur à Ouistreham, le second le 20 novembre au Cinema Le Cabieu de Ouistreham, puis le 11 décembre à la médiathèque Colleville Montgomery et pour conclure le

22 janvier à la galerie Delobel à Ouistreham où nous évoquerons la naissance de la photographie dans le cadre de son bicentenaire. .

avenue du commandant Kieffer Hotel Thalazur Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait

The Caen La Mer Tourist Office and the Artotem association are offering a series of 4 art history lectures on the theme of portraiture in different eras.

German : Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait

Das Fremdenverkehrsamt von Caen La Mer und der Verein Artotem bieten eine Reihe von vier kunsthistorischen Vorträgen zum Thema Porträts in den verschiedenen Epochen an.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Caen La Mer e l’associazione Artotem propongono una serie di 4 conferenze di storia dell’arte sul tema dei ritratti di diverse epoche.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Caen La Mer y la asociación Artotem proponen un ciclo de 4 conferencias de historia del arte sobre el tema de los retratos de diferentes épocas.

L’événement Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait Ouistreham a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Caen la Mer