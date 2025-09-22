Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait avenue du commandant Kieffer Ouistreham
Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait avenue du commandant Kieffer Ouistreham lundi 22 septembre 2025.
Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait
avenue du commandant Kieffer Hotel Thalazur Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22 18:30:00
fin : 2025-09-22 20:00:00
Date(s) :
2025-09-22 2025-12-11 2026-01-22
L’office de Tourisme de Caen La Mer et l’association Artotem propose un cycle de 4 conférences d’histoire de l’art sur le thème du portrait dans les différentes époques.
L’office de Tourisme de Caen La Mer et l’association Artotem propose un cycle de 4 conférences d’histoire de l’art sur le thème du portrait dans les différentes époques. Animé par l’association Artotem, le premier rdv le 22 septembre se déroulera à l’hôtel Thalazur à Ouistreham, le second le 20 novembre au Cinema Le Cabieu de Ouistreham, puis le 11 décembre à la médiathèque Colleville Montgomery et pour conclure le
22 janvier à la galerie Delobel à Ouistreham où nous évoquerons la naissance de la photographie dans le cadre de son bicentenaire. .
avenue du commandant Kieffer Hotel Thalazur Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
English : Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait
The Caen La Mer Tourist Office and the Artotem association are offering a series of 4 art history lectures on the theme of portraiture in different eras.
German : Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait
Das Fremdenverkehrsamt von Caen La Mer und der Verein Artotem bieten eine Reihe von vier kunsthistorischen Vorträgen zum Thema Porträts in den verschiedenen Epochen an.
Italiano :
L’Ufficio del Turismo di Caen La Mer e l’associazione Artotem propongono una serie di 4 conferenze di storia dell’arte sul tema dei ritratti di diverse epoche.
Espanol :
La Oficina de Turismo de Caen La Mer y la asociación Artotem proponen un ciclo de 4 conferencias de historia del arte sobre el tema de los retratos de diferentes épocas.
L’événement Conférence d’histoire de l’art 1 le portrait Ouistreham a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Caen la Mer