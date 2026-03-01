CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Cabestany
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Cabestany mardi 17 mars 2026.
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
19 Rue du 19 Mars Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:30:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Une conférence animée par Alexandre CHARRETT-DYKES, Docteur en Histoire de l’art.
.
19 Rue du 19 Mars Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A lecture by Alexandre CHARRETT-DYKES, Doctor of Art History.
L’événement CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Cabestany a été mis à jour le 2026-03-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME