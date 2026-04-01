Conférence d’histoire de l’Art Cacher, montrer, révéler par Jean-Philippe Mercé Hasparren
Conférence d’histoire de l’Art Cacher, montrer, révéler par Jean-Philippe Mercé Hasparren mercredi 29 avril 2026.
Hasparren
Conférence d’histoire de l’Art Cacher, montrer, révéler par Jean-Philippe Mercé
Chapelle du sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-29 19:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Quand l’art entre dans la lumière.
Conférence d’histoire de l’art par Jean-Philippe Mercé
Parmi les nombreux éléments remarquables de la chapelle du Sacré-Coeur, les vitraux occupent une place de premier plan.
Réalisés par les frères Mauméjean en 1932, ils jouent parfaitement leur rôle de mise en lumière.
Physique, narrative et symbolique du lieu.
Formidable outil pour éclairer l’importance centrale de la lumière dans la création artistique.
De sa sacralisation dans les cultures antiques, à son utilisation nouvelle comme matériau plastique et perceptuel dans l’art contemporain, la lumière sera au coeur de la chapelle. .
Chapelle du sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 60 22
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English : Conférence d’histoire de l’Art Cacher, montrer, révéler par Jean-Philippe Mercé
L’événement Conférence d’histoire de l’Art Cacher, montrer, révéler par Jean-Philippe Mercé Hasparren a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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