Conférence d’histoire de l’art DomaineM Cérilly

Conférence d’histoire de l’art DomaineM Cérilly dimanche 7 décembre 2025.

Conférence d’histoire de l’art

DomaineM 10 rue Henri Barbusse Cérilly Allier

Début : 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Conférence d’histoire de l’art au DomaineM à Cérilly sur les Chefs-d’oeuvre de l’art européen (XIVe-XVIIIe siècles). Expériences, espaces, figurations . Quatrième et dernière séance dans le cadre du programme L’art français (XVIIe-XVIIIe siècles) .

DomaineM 10 rue Henri Barbusse Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 38 73 ledomainem@gmail.com

English :

Art history lecture at DomaineM in Cérilly on « Masterpieces of European art (14th-18th centuries). Experiences, spaces, figurations ». Fourth and final session in the program: « French art (17th-18th centuries) ».

German :

Kunstgeschichtlicher Vortrag in der DomaineM in Cérilly zum Thema « Meisterwerke der europäischen Kunst (14.-18. Jahrhundert). Erfahrungen, Räume, Figurationen ». Vierte und letzte Sitzung im Rahmen des Programms: « L?art français (XVII-XVIIIe siècles) ».

Italiano :

Conferenza di storia dell’arte al DomaineM di Cérilly su « Capolavori dell’arte europea (XIV-XVIII secolo). Esperienze, spazi, figurazioni ». Quarta e ultima sessione del programma: « Arte francese (XVII-XVIII secolo) ».

Espanol :

Conferencia de historia del arte en el DomaineM de Cérilly sobre « Obras maestras del arte europeo (siglos XIV-XVIII). Experiencias, espacios, figuraciones ». Cuarta y última sesión del programa: « Arte francés (siglos XVII-XVIII) ».

